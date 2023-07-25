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13:39, 25 июля 2023Силовые структуры

В России начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону начался суд над 18 боевиками запрещенного в РФ батальона «Айдар»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону начался первый в России массовый суд над боевиками нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом во вторник, 25 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, слушания по существу начались в Южном окружном военном суде. Членам нацбатальона вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса Донецкой народной республики (ДНР), включая насильственный захват власти и участие в деятельности террористической организации. В процессе статьи должны быть переквалифицированы на соответствующие статьи российского уголовного кодекса.

21 июля сообщалось, что в ДНР будут судить трех бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстреливавших жилые дома из минометов в Мариуполе.

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    Владимир Седов
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