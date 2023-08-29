Двое из 18 боевиков нацбатальона «Айдар» признали вину в российском суде

В российском суде двое из 18 боевиков «Айдара» заявили о раскаянии

В России начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар»

Начало событий в новости В России начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар»

Двое из 18 боевиков националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) признали вину в Южном окружном военном суде. Об этом из зала заседания сообщает ТАСС.

Оба подсудимых заявили о раскаянии, отвечая на вопрос судьи о признании вины. При этом трое других участников воздержались от ответа, а остальные подсудимые вину не признали.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар». Фигурантам вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса Донецкой народной республики, включая насильственный захват власти и участие в деятельности террористической организации. В процессе рассмотрения дела статьи должны быть переквалифицированы на соответствующие в российском Уголовном кодексе.

