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17:41, 29 августа 2023Силовые структуры

Двое из 18 боевиков нацбатальона «Айдар» признали вину в российском суде

В российском суде двое из 18 боевиков «Айдара» заявили о раскаянии
Начало событий в новости В России начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Двое из 18 боевиков националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) признали вину в Южном окружном военном суде. Об этом из зала заседания сообщает ТАСС.

Оба подсудимых заявили о раскаянии, отвечая на вопрос судьи о признании вины. При этом трое других участников воздержались от ответа, а остальные подсудимые вину не признали.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар». Фигурантам вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса Донецкой народной республики, включая насильственный захват власти и участие в деятельности террористической организации. В процессе рассмотрения дела статьи должны быть переквалифицированы на соответствующие в российском Уголовном кодексе.

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    Олеся Мицкевич
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