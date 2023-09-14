Конкурс «Мисс Украина» проверил и исключил трех участниц за «связь с Россией»

Конкурс «Мисс Украина» исключил трех участниц «за связь с Россией» после проверки. Об этом говорится в заявлении конкурса, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы внимательно исследовали все вопросы, которые были вынесены общественностью в последние несколько дней. По результатам исследований, проведенных специальной этической группой, сообщаем, что указанные неэтичные факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц», — говорится в публикации.

При этом представители конкурса не раскрыли имен девушек. Издание «Страна.ua» в Telegram сообщает, что ранее украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие. Он обвинил трех участниц, которые являются гражданками Украины, в связях с Россией. По словам комика, Оксана Магера из Хмельницкой области участвовала в конкурсе «Будущее России». Лузан заявил, что речь также идет об Ирине Пиляевой и Екатерине Чувашовой. Как отмечает издание, пока нет точной информации о том, кого исключили.

Между тем представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что украинские спортивные федерации накажут в случае проявления солидарности с россиянами. Федерации будут лишать статуса национальных, если атлеты, тренеры и другие члены федераций совершат действия, подрывающие авторитет Украины.