На Украине накажут спортивные федерации за солидарность с россиянами

Украинские спортивные федерации лишат статуса за солидарность с россиянами

Украинские спортивные федерации накажут в случае проявления солидарности с россиянами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он указал, что федерации начнут лишать статуса национальных, если атлеты, тренеры и другие члены федераций совершат действия, подрывающие авторитет Украины путем проявления солидарности с представителями России.

14 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о формировании международной коалиции из 35 стран, готовых бойкотировать Игры в Париже в случае участия в них спортсменов из России и Белоруссии.

При этом министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт подчеркнул, что украинская сторона согласится выступить на Олимпиаде при условии допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.