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19:50, 14 сентября 2023Ценности

Нюша показала внешность без макияжа

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала свою естественную внешность. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя поп-исполнительница продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном фото видно, что на ее коже отсутствует макияж. Кроме того, на снимке заметны дефекты кожи в виде пигментных пятен, мимических морщин в области лба и синяков под глазами.

Нюша была одета в ярко-желтый свитер и черную кожаную куртку, длинные волосы она распустила. «Какую песню любите слушать с самого раннего утра?» — поинтересовалась певица.

Ранее в сентябре Нюша снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Звезда предстала в купальнике с леопардовым принтом и глубоким декольте, который частично обнажал ее грудь. При этом она продемонстрировала укладку с эффектом мокрых волос и яркий макияж в стиле смоки айс.

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    Екатерина Ештокина
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