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19:50, 7 сентября 2023Ценности

Нюша снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Архивное фото

Архивное фото. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала новое откровенное фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 33-летняя поп-исполнительница предстала в купальнике с леопардовым принтом и глубоким декольте, который частично обнажал ее грудь. При этом звезда продемонстрировала укладку с эффектом мокрых волос и яркий макияж в стиле смоки айс. В качестве аксессуаров она выбрала массивную золотую цепь и большие серьги-кольца.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под публикацией. «Будь всегда успешной и здоровой, мой самый любимый артист», «Выглядит очень красиво и великолепно», «Ух ты, какая горячая! Боюсь обжечься, глядя на эти фото», «Сексуальная», — написали они.

В июле Нюша начала распродавать свою брендовую одежду. Так, поп-исполнительница предлагала к покупке девять вещей, которые, как утверждалось, находились в хорошем состоянии. При этом самым дорогим товаром было вечернее платье, стоимость которого составляет 38 тысяч рублей.

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    Екатерина Ештокина
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