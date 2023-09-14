В Казахстане одобрили соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ

Сенат Казахстана одобрил соглашение о совместном техобеспечении войск ОДКБ

Депутаты Сената Казахстана одобрили ратификацию соглашения о совместном техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

Соглашение согласовывает военно-техническая политику обеспечения войск современными однотипными или совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами. Уточняется, что техобеспечение может производится за счет помощи, оказываемой сторонами друг другу.

Кроме того, сенат одобрил ратификацию соглашения по вопросам юрисдикции и правовой помощи, связанной с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.

Депутаты также одобрили изменение в соглашении, при котором для применения ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира миротворческие силы будут создаваться под эгидой координирующего государства.

Ранее армянский депутат Саргис Ханданян выступил с критикой в адрес ОДКБ, которая, по его словам, «покинула Армению». По его словам, у Еревана есть «много вопросов» к России.