Россиянка залила чиновников перцовкой и попала на видео

На Сахалине женщина распылила перцовку в лицо чиновнику и попала на видео

В городе Углегорске Сахалинской области местная жительница облила чиновника перцовым аэрозолем и попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Где моя положенная квартира», — говорит женщина на видео. На это женский голос за кадром отвечает, что россиянка пришла на прием без записи, и ее просят уйти. «Сейчас, сейчас», — произносит посетительница, после чего подходит к одному из чиновников и распыляет ему в лицо газовый баллончик.

В результате двоих человек — начальника комитета по управлению муниципальной собственностью и вице-мэра по ЖКХ — госпитализировали с ожогами глаз. Еще несколько человек получили легкое отравление. Злоумышленница с места происшествия скрылась.

Ранее в Самаре врио министра и депутат заявили друг на друга в полицию после произошедшей между ними драки, в ходе которой один из них распылил газовый баллончик.