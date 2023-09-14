Итальянский производитель шин прокомментировал возможный уход из России

Глава GIM Unimpresa Торрембини: производитель шин Pirelli продолжает работу в РФ

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в РФ Витторио Торрембини прокомментировал возможный уход итальянской компании Pirelli из России. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам главы GIM Unimpresa, производитель шин продолжает работу на российском рынке. «Они остановили инвестиции в будущие проекты, но все равно фирма продолжает работать», — заявил он.

Торрембини также отметил, что на Западе развернулась «охота на ведьм» против работающих в России итальянских компаний. В связи с этим многие компании «молчат и стараются спрятаться». Президент Ассоциации итальянских предпринимателей также выразил надежду, что сложившаяся ситуация «рано или поздно должна закончиться».

В марте 2022 года Pirelli заявила о приостановке инвестиций и ограничении работы предприятий в России на фоне событий на Украине.