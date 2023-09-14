Пьяный россиянин поджег три здания и нанес ущерб на 93 миллиона рублей

В Подмосковье ранее судимый поджег три здания, нанеся ущерб на 93 млн руб.

В Шатуре следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в поджоге трех зданий 33-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, в феврале пьяный мужчина разбил окно и залез в помещение цеха по изготовлению мебели в поселке Шатурторф. Там при помощи спичек он поджег вещи, которые были в здании, и скрылся. В результате пожара выгорело оборудование на сумму более 42 миллионов рублей. Через несколько дней обвиняемый также поджег Дом культуры и здание домоуправления. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 93 миллионов рублей.

Россиянина оперативно задержали и отправили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Сейчас дело передали в Шатурский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Самарской области 60-летний рецидивист поджег два частных дома, а после набросился на полицейских с ножом.