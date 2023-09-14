Офицер Марочко заявил о переброске ВСУ обученных НАТО подразделений к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Артемовск 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что такие ротационные мероприятия наблюдаются в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка. По словам Марочко, на вооружении у бригады имеется западная техника и артиллерия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил инструкторов альянса, которые проводили обучение украинских военнослужащих. «Тренировки и советы, которые вы предоставляете, обеспечивают реальную разницу на поле боя каждый день», — сказал он. При этом французская газета Le Monde писала, что инструкторы НАТО проводили для бойцов ВСУ только краткосрочные курсы, многие из них в среднем занимали около двух месяцев, а часто — около трех недель.