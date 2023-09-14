Российский водитель автобуса оставил школьника на остановке и попал под проверку

В Волгоградской области прокуратура проверит водителя, оставившего школьника

В Волгоградской области прокуратура проверит водителя автобуса, который вечером 10 сентября оставил 13-летнего школьника на остановке и уехал с его вещами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском ведомстве.

Школьник ехал на автобусе «Волгоград-Котово» из областного центра в Котово и во время остановки около поселка Горноводяное вышел из транспорта, оставив все свои вещи в нем. Водитель не дождался мальчика и уехал без него. В результате прохожие передали ребенка полиции. Через некоторое время тетя подростка, проживающая недалеко, забрала его к себе. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заявили в ведомстве.

По информации местных СМИ, мальчик вышел на остановке, чтобы сходить в туалет. Мобильный телефон он оставил в рюкзаке, который был в автобусе.

Ранее в Москве в Южном Бутове водитель автобуса зажал пассажиру руку дверьми и отказывался остановиться. После случившегося водителя автобуса уволили.