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10:20, 14 сентября 2023Россия

На «Курганмашзаводе» назвали причину взрыва на предприятии

«Курганмашзавод»: взрыв на заводе произошел из-за нарушения техники безопасности

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Причиной взрыва на заводе военной техники «Курганмашзавод» корпорации «Ростех» в Курганской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В результате пострадали двое рабочих. Им оказана вся необходимая помощь, рабочие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает», — сообщили на предприятии.

Там добавили, что завод после взрыва работает в штатном режиме и продолжает выполнять гособоронзаказ. Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

Взрыв на заводе произошел 13 сентября. После взрыва случилось возгорание, пожар удалось оперативно потушить. Травмы получили сборщик и сварщик, их госпитализировали с ожогами.

«Курганмашзавод» является крупнейшим предприятием в Курганской области. Он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, которые стоят на вооружений армий многих государств.

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    Анастасия Шейкина
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