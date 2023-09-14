На «Курганмашзаводе» назвали причину взрыва на предприятии

«Курганмашзавод»: взрыв на заводе произошел из-за нарушения техники безопасности

Причиной взрыва на заводе военной техники «Курганмашзавод» корпорации «Ростех» в Курганской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В результате пострадали двое рабочих. Им оказана вся необходимая помощь, рабочие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает», — сообщили на предприятии.

Там добавили, что завод после взрыва работает в штатном режиме и продолжает выполнять гособоронзаказ. Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

Взрыв на заводе произошел 13 сентября. После взрыва случилось возгорание, пожар удалось оперативно потушить. Травмы получили сборщик и сварщик, их госпитализировали с ожогами.

«Курганмашзавод» является крупнейшим предприятием в Курганской области. Он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, которые стоят на вооружений армий многих государств.