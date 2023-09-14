Росгвардейцы задержали в ЛНР пятерых бывших украинских боевиков

Росгвардия задержала пятерых бывших украинских боевиков в ЛНР

Росгвардейцы задержали пять украинских боевиков в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанных, служивших в Вооруженных силах, МЧС и полиции Украины, выявили в ходе специальных адресных проверок. Отмечается, что они скрыли информацию о своем прошлом.

Оперативники уголовного розыска в настоящее время проверяют экс-боевиков на причастность к военным преступлениям против мирных граждан.

В результате их поимки предотвращена возможность противоправных действий с их стороны, отметили в Росгвардии.

13 сентября сообщалось, что в Донецкой народной республике спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО. При его осмотре был найден 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG. 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов к ним.