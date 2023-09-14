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12:46, 14 сентября 2023Бывший СССР

Саакашвили обвинили в совершении «нового большого преступления»

Секретарь «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Саакашвили тратил госбюджет на чартеры

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тратил государственный бюджет на частные поездки. В совершении преступления экс-президента обвинил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

«Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. Реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования», — заявил он.

Бывший глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили рассказал, что между Министерством обороны Грузии и авиакомпанией были подписаны секретные соглашения, согласно которым Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета.

Ранее премьер-министр Армении Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. «Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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