Инстасамка снялась в купальнике

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница снялась крупным планом на фоне песка, демонстрируя естественное лицо без макияжа. Звезда предстала сидящей на шезлонге, застеленном полотенцем, в розовом купальнике на завязках. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с многочисленными татуировками на коже.

В качестве аксессуаров Инстасамка выбрала повязку на голову, которая помогла убрать волосы назад, и розовые солнцезащитные очки.

Ранее в сентябре Инстасамка снялась обнаженной. Исполнительница предстала на фото в образе дьявола среди декораций в виде розовых облаков. На кадрах видно, что кожу инфлюэнсера покрыли красной краской. При этом ее образ дополнили стреловидным хвостом и изогнутыми рогами.