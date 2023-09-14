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14:06, 14 сентября 2023Россия

В Москве взобравшийся по стене прохожий спас ребенка при пожаре и попал на видео

Житель Москвы взобрался на третий этаж, спас ребенка при пожаре и попал на видео

В Москве прохожий спас заблокированного на третьем этаже из-за пожара ребенка и попал на видео. Ролик опубликовало агентство «Регнум» в Telegram.

На кадрах мужчина взбирается по решетке на козырек подъезда. Затем он поднимается по стене, найдя упор для ноги на оконной раме. Благодаря этому россиянину удается принять ребенка из рук высунувшейся из окна женщины. Мужчина передает ребенка другому человеку, который успевает приставить лестницу. В это время из соседнего окна идет дым.

Причиной пожара стала семейная ссора, указано в публикации. Женщина разлила горючую жидкость и подожгла квартиру. Находившуюся в соседней квартире пенсионерку спасти не удалось.

Ранее в Подмосковье мужчина спас школьницу, запертую в загоревшемся автомобиле. На кадрах он разбивает окно кирпичом и вытаскивает девочку через окно.

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    Алан Босиков
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