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10:55, 14 сентября 2023Силовые структуры

Банда из семерых человек похитила россиянина и вымогала у него 700 тысяч рублей

Shot: в Петербурге банда похитила мужчину и вымогала у него 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге банда из семерых молодых людей напала на местного жителя и требовала от него 700 тысяч рублей за освобождение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в январе 29-летний Кирилл, 27-летняя Кристина, 24-летний Никита, 30-летний Павел, 21-летние Владимир, Владислав и Никита напали на мужчину около дома по Дунайскому проспекту, а потом запихнули его в машину и продолжали избивать его уже в ней. После этого пострадавшего отвезли в поселок Металлострой, где требовали от него 700 тысяч рублей за освобождение. Мужчина согласился заплатить им деньги, и его отпустили.

После освобождения россиянин обратился в полицию. В результате похитителей задержали. Во время обыска у Кирилла нашли нарезной пистолет 1943 года выпуска, а у Владимира — одежду и предметы с нацистской символикой. Их двоих и 24-летнего Никиту задержали и отправили под стражу. Остальных участников банды отпустили под обязательство о явке. Возбуждено дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Ранее в подмосковных Электроуглях суд арестовал троих мужчин по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

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    Варвара Митина
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