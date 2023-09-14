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02:28, 14 сентября 2023Россия

Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного «Спутника V»

Минздрав РФ разрешил клинические исследования обновленной вакцины «Спутник V»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» с измененным составом. Это следует из данных реестра разрешенных клинических исследований, передает РИА Новости.

В документе говорится, что целью клинического исследования являются оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев.

Отмечается, что исследования завершатся 31 декабря 2024 года. Предположительно, в них примут участие 100 добровольцев.

Также выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Ее исследования также завершатся в конце следующего года.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России связан с очередной волной инфекции.

О резком скачке заболеваемости 12 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе COVID-19. По их данным, за неделю она выросла на 49,2 процента, а число госпитализаций — на 39,6 процента.

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    Екатерина Подвигина
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