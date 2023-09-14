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14:30, 14 сентября 2023Россия

В Волгограде столкновение грузовика, легковушки и троллейбуса попало на видео

В Волгограде грузовик, легковушка и троллейбус столкнулись и попали на видео

В Волгограде столкнулись грузовик, легковой автомобиль и троллейбус. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области».

Авария произошла утром в 8:30 по московскому времени в районе остановки «Библиотечная». На кадрах видно, как легковушка пытается объехать стоящий троллейбус, перестраивается и врезается в грузовой автомобиль, после чего задевает троллейбус.

«На место выезжал экипаж городской Госавтоинспекции. Оформлены материалы о ДТП», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Красноярске мужчина увернулся от летевшего на него грузовика и продолжил свой путь. На кадрах, снятых сразу с нескольких ракурсов, видно идущего по обочине россиянина с пакетом в руках. В этот момент следовавший по дороге грузовик теряет управление и, снеся заграждения, вылетает с проезжей части прямо на него.

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    Никита Абрамов
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