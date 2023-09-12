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15:43, 12 сентября 2023Россия

Россиянин увернулся за секунду до наезда на него фуры и попал на видео

В Красноярске мужчина увернулся от летевшего в кювет грузовика и попал на видео

В Красноярске мужчина увернулся от летевшего на него грузовика и продолжил свой путь. Видеозапись инцидента опубликовал НТВ в Telegram.

На кадрах, снятых сразу с нескольких ракурсов, видно идущего по обочине россиянина с пакетом в руках. В этот момент следовавший по дороге грузовик теряет управление и, снеся заграждения, вылетает с проезжей части прямо на него.

Мужчина в последнюю секунду успевает совершить кувырок, что позволяет ему не оказаться под колесами большегруза. Затем он возвращается на обочину и как ни в чем не бывало собирается продолжить путь. Горожанин останавливается только после того, как рядом с ним начинают парковаться ставшие свидетелями ДТП автомобилисты.

В августе разогнавшаяся на одном из московских шоссе бетономешалка протаранила несколько легковых автомобилей и попала на видео. Позже выяснилось, что в результате массовой аварии пострадала пассажирка одной из легковушек. Девушку госпитализировали.

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    Алан Босиков
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