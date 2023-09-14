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10:04, 14 сентября 2023Экономика

Названы самые прибыльные вакансии для российских студентов

СберНПФ: больше всего студентам платят в транспортной и логистической отраслях

Фото: Christin Hume / Unsplash

Самые прибыльные вакансии для студентов размещают российские работодатели из транспортной и логистической отраслей — в среднем они платят 75 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

При этом самые низкие зарплаты россиянам с неоконченным высшим образованием предлагают в торговле — 43 тысячи рублей. В сегменте офисных служб и бизнес-услуг студентам платят больше — в среднем 67 тысяч. Столько же составляет средний заработок в строительстве и недвижимости.

В производстве и агропроме студенты могут рассчитывать на зарплату в 63 тысячи рублей, а в сфере услуг — на 55 тысяч. В индустрии красоты и здоровья они обычно зарабатывают 54 тысячи рублей. Работодатели из IT и телеком-сферы предлагают около 47 тысяч рублей, компании в отраслях культуры и образования, а также маркетинга и рекламы — 44 тысячи.

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Заместитель гендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал, что в целом по стране средняя зарплата студента составляет 57 тысяч рублей. В августе россиянам с неоконченным высшим предлагают на восемь процентов больше вакансий, чем годом ранее. «Рост количества вакансий на фоне дефицита кадров показывает, что работодатели готовы рассматривать неопытных кандидатов», — прокомментировал он.

Ранее в «Авито Работе» назвали сферы российской экономики с самым быстрым ростом дефицита кадров. Лидером стала IT-отрасль: за год нехватка рабочих рук там увеличилась в 3,5 раза.

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    Софья Ермакова
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