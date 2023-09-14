В России заявили о развязанной ВСУ кампании психологического террора

Ульянов заявил о психологическом терроре ВСУ против сотрудников российских АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что развязанная Вооруженными силами Украины (ВСУ) кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты. Его слова приводятся на сайте Министерства иностранных дел России.

Ульянов подчеркнул, что работники станций продолжают получать угрозы. Он добавил, что атаки украинской армии являются явной попыткой давления на персонал. «Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях», — сказал дипломат.

Ульянов в ходе выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене призвал членов организации осудить эти неправомерные акты со стороны украинских властей.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. «Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — заявила дипломат.

