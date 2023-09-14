Российские войска сорвали две атаки ВСУ под Красным Лиманом

МО: сорваны две атаки ВСУ в районе Торского выступа, уничтожено около 40 бойцов

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» сорвали две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

В результате потери противника составили около 40 военнослужащих, включая бойцов 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ c начала российской спецоперации безвозвратно потеряли уже около 500 тысяч бойцов. Он уточнил, что на такие цифры указывают данные разведки, а также анализ открытых источников.