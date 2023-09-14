Полковник назвал помогающую Киеву с производством БПЛА западную страну

Полковник Матвийчук: Великобритания помогает Киеву с производством БПЛА

За разработкой и производством высокотехнологичного оружия Украины на самом деле стоит Великобритания, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» информацию Киева о разработке в стране новых беспилотников и роботизированного оружия.

«Я никак не могу оценить новшества Киева, потому что это не его разработки, а передача технологий. Этим занимается по большей части Великобритания. Все это работа Великобритании: и ракеты, и их компоновка, в том числе советских ракет — все это является заслугой Великобритании», — заявил специалист.

По его мнению, у Киева отсутствует необходимая база для разработки и производства высокотехнологичного оружия.

«Нет ни наработок, ни базы. Пока их (Украины — прим. «Ленты.ру) экономика находится в стагнации, она самостоятельно вот такие высокотехнологичные процессы неспособна осуществлять», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее замминистра цифровой трансформации республики Александр Борняко заявил, что Украина разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. Об этом сообщил в в интервью испанской газете El Mundo. По его словам, недавно были протестированы 25 новых моделей, а их испытания прошли в конце августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия и дронов, в 2024 году. «Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.

