В украинской школе родители напали на заподозренного в симпатиях к УПЦ учителя

В школе во Львове родители напали на учителя, заподозренного в симпатиях к УПЦ

Во Львове в одной из школ родители напали на учителя, заподозрив его в симпатиях к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как находящиеся в школьном классе женщины с криками бросаются на педагога, который, пытаясь вырваться, убегает от них и залезает на стоящие у стены парты.