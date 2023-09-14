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18:36, 14 сентября 2023Бывший СССР

В украинской школе родители напали на заподозренного в симпатиях к УПЦ учителя

В школе во Львове родители напали на учителя, заподозренного в симпатиях к УПЦ

Во Львове в одной из школ родители напали на учителя, заподозрив его в симпатиях к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как находящиеся в школьном классе женщины с криками бросаются на педагога, который, пытаясь вырваться, убегает от них и залезает на стоящие у стены парты.

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    Георгий Нестеров
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