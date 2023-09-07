Храм УПЦ в Киевской области осквернили сторонники ПЦУ

Сторонники ПЦУ срезали замки и осквернили храм Бориса и Глеба в Киевской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) 6 сентября срезали замки и осквернили храм Бориса и Глеба в Киевской области, который относился с Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил телеканал «Первый казацкий» в своем Telegram-канале.

«Группа рейдеров от ПЦУ срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород. (…) Но захват дома Божьего еще не был самым страшным. Один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма и похитил антиминс», — говорится в публикации.

Ранее священнослужитель ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в Киеве. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун попросил верующих собрать у храма для молитвенной защиты святыни.

11 августа мэр украинской столицы Виталий Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ в Киеве. Он высказался в поддержку документа №12273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева».