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08:53, 5 сентября 2023Бывший СССР

Священнослужитель ПЦУ срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ в Киеве

Клирик ПЦУ срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической УПЦ в Киеве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Священнослужитель Православной церкви Украины (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом УПЦ сообщила в Telegram.

«В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября», — говорится в сообщении.

Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун попросил верующих собрать у храма для молитвенной защиты святыни, добавили в УПЦ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ в столице.

4 сентября стало известно, что полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь в Тернопольской области. Сообщается, что в их планы входит выселение монахинь и закрытие монастыря.

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    Алевтина Запольская
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