На Украине полиция оцепила женский монастырь

В Тернопольской области полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь

В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь, чтобы выселить из него монахинь. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

«Сегодня, 4 сентября 2023 года, утром правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти», — говорится в сообщении.