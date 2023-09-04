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09:23, 4 сентября 2023Бывший СССР

На Украине полиция оцепила женский монастырь

В Тернопольской области полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь, чтобы выселить из него монахинь. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

«Сегодня, 4 сентября 2023 года, утром правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти», — говорится в сообщении.

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    Алевтина Запольская
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