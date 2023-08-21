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17:13, 21 августа 2023Россия

Российский монастырь принял первого монаха из Киево-Печерской лавры

Первый монах переехал в Псково-Печерский монастырь из Киево-Печерской лавры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Из Киево-Печерской лавры в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь переехал первый монах. Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), его слова приводит ТАСС.

«У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски», — сказал митрополит.

В свою очередь в пресс-службе Псковской епархии заявили, что приехавший из Киево-Печерской лавры батюшка с первых дней начал пользоваться вниманием сред прихожан. Помимо того, он активно оказывал помощь на монастырских полях, а также в других хозяйственных делах монастыря.

В июле арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел предрек, что вскоре после расправы над православными на Украине начнутся гонения на протестантов.

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Уточняется, что договор был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой и национальным заповедником.

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    Никита Абрамов
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