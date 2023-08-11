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17:23, 11 августа 2023Бывший СССР

Кличко поддержал ограничения против УПЦ

Мэр Киева Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в столице республики. Об этом пишет издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

«Поддерживаю электронную петицию №12273 "Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева"», — сказано в его ответе на предложение об ограничении УПЦ.

Ранее глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что на Украине в будущем останется только одна поместная церковь. По его мнению, УПЦ придется решать, как устраивать отношения с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

11 июля в МИД России заявили, что на Украину надо отправить международные миссии для фиксации преступлений киевских властей в отношении православия и УПЦ. Отмечалась необходимость организовать «какие-то миссии по линии международных организаций» для оценки ситуации.

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    Кристина Есикова
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