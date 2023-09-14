Комментатор Василий Уткин неожиданно сменил имидж

Комментатор Василий Уткин, являющийся президентом футбольной команды «Эгриси», кардинально сменил имидж. Соответствующий ролик появился в его личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как 51-летний спортивный журналист сидит в кабинете в черном худи, прикрывая голову капюшоном. Затем он снимает капюшон, демонстрируя коллегам неожиданные перемены во внешности, а именно, новую прическу. В частности, знаменитость покрасил волосы в желтый цвет.

«Когда "Эгриси" играет в Медиалиге, у меня все мысли только об "Эгриси", поэтому у меня голова желто-черная. Я не красил — так само получилось за одну ночь», — высказался о новом стиле Уткин, указывая на свою темную бороду.

В августе 2021 года Уткин отреагировал на победу сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира. Комментатор сравнил вид спорта с ковырянием в носу. По его мнению, в пляжном футболе преуспели те, кого не взяли в профессиональные клубы в «нормальном» футболе.