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09:28, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Волчанске Харьковской области повредили административное здание

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в Волчанске повреждено административное здание

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В городе Волчанск в Харьковской области повреждено административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в течение суток были нанесены авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. По его словам, админздание повредили после обстрела центра города.

Ранее стало известно о взрывах в украинском Днепропетровске объявлена воздушная тревога. Информации о повреждениях и пострадавших в настоящий момент не поступило.

Ночью 13 сентября глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об ударах по портовой инфраструктуре области. «Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», — уточнил он.

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    Алевтина Запольская
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