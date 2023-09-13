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07:40, 13 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении взрывами портовой инфраструктуры

Фото: Pixabay

В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», — уточнил он.

Кипер добавил, что в настоящее время спасатели тушат возгорание в Измальском районе Одесской области.

В ночь на 13 сентября взрывы также произошли в украинском городе Сумы. В Сумской и Одесской областях объявлялась воздушная тревога. Сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали по беспилотникам в Одесской области, в том числе в Рени, Измаиле и Одессе.

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    Марина Совина
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