Экс-разведчик КМП США Риттер: ВСУ остались без сил для ведения контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без сил и резервов для ведения контрнаступления, в условиях усиления российских сил перспективы сохранения целостности фронта остаются туманными. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфонгу.

«[У ВСУ] закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три бригады, которые украинский генштаб держал в стратегическом резерве. <…> Знаете, где сейчас эти три бригады? [Российские военные] уничтожают их прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», — подчеркнул он.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон признался, что был удивлен тактикой ВСУ, которые не предприняли никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент ее строительства.