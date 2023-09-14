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11:12, 14 сентября 2023Мир

В США указали на серьезное истощение сил ВСУ

Экс-разведчик КМП США Риттер: ВСУ остались без сил для ведения контрнаступления

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без сил и резервов для ведения контрнаступления, в условиях усиления российских сил перспективы сохранения целостности фронта остаются туманными. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфонгу.

«[У ВСУ] закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три бригады, которые украинский генштаб держал в стратегическом резерве. <…> Знаете, где сейчас эти три бригады? [Российские военные] уничтожают их прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», — подчеркнул он.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон признался, что был удивлен тактикой ВСУ, которые не предприняли никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент ее строительства.

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    Виктория Кондратьева
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