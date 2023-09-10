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16:19, 10 сентября 2023Мир

В США удивились поведению ВСУ перед наступлением

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не пытались сорвать подготовку обороны России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works признался, что был удивлен тактикой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не предприняли никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки.

По его словам, Россия не строила линию обороны втайне, однако украинские войска не попытались атаковать эти позиции ракетами или артиллерией. «Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это», — задался вопросом эксперт.

То, что Вашингтон и Киев не смогли должным образом оценить мощь обороны противника, является разведывательной халатностью, подчеркнул Джонсон. Российские войска привозили и заливали бетон, рыли окопы, врывали в землю «зубы дракона». Однако только теперь ВСУ обнаружили, что не могут прорвать даже первую линию, заключил он.

Ранее Джонсон обвинил Вашингтон в том, что он дает ложную информацию об успехе контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Вашингтон не понимает оборонительную тактику Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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