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22:05, 14 сентября 2023Из жизни

Случайно сделанное фото заставило женщину сбросить 60 килограммов

В Великобритании женщина не узнала себя на фото, расстроилась и сбросила 60 кг

Кадр: @nikkifitnesspt

Жительница Великобритании сбросила 60 килограммов и рассказала, что именно мотивировало ее при похудении. Свой секрет она раскрыла в беседе с изданием Daily Star.

По словам 35-летней Ники Форбс, сбросить лишний вес ее заставило фото, случайно сделанное шестилетней дочерью. Сначала она даже не узнала себя на снимке, а потом поразилась тому, как выглядит. «Неужали это правда я? — подумала женщина. — Я в самом деле такого размера?»

Форбс расстроилась из-за фото и приняла спонтанное решение что-то сделать со своим весом. Она поставила перед собой цель — избавиться от 60 килограммов, — и стала планомерно корректировать свой рацион на более здоровый.

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Сперва женщина отказалась от всей вредной пищи, в том числе от любимых чипсов и фастфуда, затем начала подсчитывать калории и проверять информацию о составе всего, что попадало к ней на тарелку. Лишь раз в неделю она позволяла себе что-то из списка запрещенных продуктов, но при этом следила, чтобы лакомство вписывалось в ее суточную норму калорий.

В результате такой диеты в течение двух лет Форбс без каких-либо дополнительных физических упражнений смогла достичь поставленной цели. «Я была такой полной, что просто ходьба или выполнение повседневных задач сжигали много калорий, поэтому я похудела, когда стала есть меньше», — объяснила она.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Наталья Обрядина
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