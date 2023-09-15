В США захотели легализовать кредиты для производителей марихуаны

NBC: Конгресс США одобрит законопроект по кредитам для производителей марихуаны

Конгресс США в ближайшее время одобрит законопроект о расширении банковских услуг для предприятий, занимающихся марихуаной. О скором принятии закона, который позволит легализовать кредиты производителям марихуаны сообщает NBC News со ссылкой на источники, непосредственно участвующих в этом процессе.

«У нас достаточно голосов, чтобы его принять. Я осторожно оптимистичен, что мы можем получить результат до конца месяца», — заявил сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс.

Отмечается, что Закон о безопасной банковской деятельности позволит легальным предприятиям, занимающимся марихуаной, использовать услуги крупных финансовых и банковских учреждений. В соответствии с действующим законодательством, банки и кредиторы могут столкнуться с преследованием, если они будут предоставлять услуги легальным производителям марихуаны.

Ранее в США в штате Огайо захотели легализовать марихуану. Окончательное решение будет принято 7 ноября. Эта мера позволит взрослым в возрасте 21 года и старше покупать и хранить до 70,9 грамма каннабиса. На данный момент времени в Огайо марихуана разрешена лишь в лечебных целях. В случае ее полной легализации штат станет 24-м по счету, где ее можно употреблять.