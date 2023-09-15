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04:30, 15 сентября 2023Ценности

Звезда «Милых обманщиц» показала фигуру в бикини

Фото: @shaymitchell

Канадская актриса и модель Шей Митчелл показала фигуру на снимках в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда сериала «Милые обманщицы» сфотографировалась в зеркало в бикини коричневого цвета из ассортимента люксового бренда Louis Vuitton в сочетании с широкополой шляпой французского модного дома Chanel. Среди прочего знаменитость сфотографировалась в аналогичном купальнике на борту яхты.

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На размещенных кадрах видно, что телезвезда дополнила свой наряд золотыми колье и солнцезащитными очками. Митчелл также надела браслеты и бриллиантовое кольцо.

В июле кубино-американская певица Камила Кабельо показала откровенные кадры с отдыха в Пуэрто-Рико. На размещенных снимках 26-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, предстала топлес в бассейне.

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    Карина Черных
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