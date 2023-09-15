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13:48, 15 сентября 2023Ценности

Боня оценила желание Собчак сделать пластику фразой «ни в коем случае»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Виктория Боня оценила желание коллеги Ксении Собчак сделать пластику фразой «ни в коем случае». Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что Собчак в одном из последних выпусков собственной программы призналась звездному хирургу Тимуру Хайдарову, что не может принять решение по поводу коррекции своей внешности. По ее словам, она хотела бы сделать блефароплатику, однако мнения врачей, с которыми она консультировалась, разделились.

Боня разместила в сети отрывок этого интервью, отреагировав на идею Собчак. «Ксения! Блефаропластику — ни в коем случае. Резать — ни в коем случае. Правильно говорят, что бровь от блефаро будет тянуть вниз! Бровь поднимать надо, не только внешний угол, но и немного всю бровь, и тогда не будет удивленного вида», — заявила она.

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Боня также опубликовала видео, в котором запросила мнение на этот счет своего врача, сделавшего ей пластическую операцию. «Нет! Что происходит! Лифтинг бровей — это устаревшая техника. Я думаю, что тогда она, конечно, будет выглядеть удивленной. Нет, ей не нужно делать блефаропластику, это точно будет лишним», — высказался доктор.

Ранее Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики. На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями. Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись.

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    Екатерина Ештокина
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