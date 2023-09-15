Слуцкий: в Евросоюзе начинают осознавать, что победа России в СВО неизбежна

Европейские страны начали осознавать, что победа России в специальной военной операции (СВО) неизбежна. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он прокомментировал слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который призвал продумать шаги Европейского союза (ЕС) на случай капитуляции киевского режима. Политик предложил ввести полный запрет на торговлю с Россией.

«В ЕС, похоже, начинают осознавать неизбежность победы России на Украине», — указал политик. По его словам, за ней последуют поражение не только украинского руководства, но и стоящего за ним Запада. По мнению Слуцкого, отказавшись от торговых отношений, ЕС навредит себе, в первую очередь в сфере энергоресурсов. Депутат напомнил, что Москва активно развивает торгово-экономическое партнерство со странами глобального Юга. Запад «может остаться один на один с разбитым от непомерных амбиций корытом», предупредил он о риске.

Чолаку в интервью Der Standart призвал страны ЕС полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.