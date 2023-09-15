Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:57, 15 сентября 2023Экономика

Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер Румынии Чолаку призвал страны ЕС полностью отказаться от газа из России
Марчел Чолаку

Марчел Чолаку. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart призвал страны Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

Министр отметил важность подобного шага, так как «существует очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно комфортом, и тем, что происходит на Украине». Чолаку также не поддержал продолжение поставок российского газа в Австрию. По его мнению, подобным образом Вена спонсирует боевые действия на территории Украины и платит Москве «кровавые деньги».

«Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени», — заключил Чолаку.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

В конце августа Financial Times (FT) сообщила о намерении европейских стран импортировать рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2023 году вопреки стремлению западных государств отказаться от российских энергоресурсов к 2027-му. В январе-июле лидерами по объемам закупок этого вида топлива в Европе стали Италия и Испания. Суммарно Россия получила за поставки СПГ в ЕС 5,29 миллиарда евро, а объемы экспорта выросли на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го.

В начале сентября в Минфине России сообщили о снижении нефтегазовых доходов страны на 38,2 процента за год. С января по август поступления в федеральный бюджет сократились до 4,836 триллиона рублей. В ведомстве объяснили подобную динамику рядом факторов, включая снижение биржевых цен на сырье марки Urals, падением объемов экспорта природного газа и более высокой базой сравнения прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

    Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

    Россиянин с электрошокером ограбил и изнасиловал школьницу

    Генерал оценил новую роль Суровикина после его появления в Алжире

    Россияне станцевали на улице Тбилиси под песню «Я русский» и разгневали местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости