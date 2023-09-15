Российские военнослужащие взяли в плен иностранных инструкторов ВСУ

Путин заявил, что на днях ВС России взяли в плен иностранных инструкторов ВСУ

Россия фиксирует нахождение на поле боя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных инструкторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что на днях в очередной раз российские военнослужащие «в плен взяли кого-то».

Он также заверил, что российской стороне нет надобности приглашать для участия в боевых действиях людей со стороны, поскольку более 300 тысяч граждан вызвались добровольцами. По его словам, все мужчины, которые подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) России, руководствуются патриотическими соображениями.

Российский лидер также добавил, что публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в зоне проведения специальной военной операции не соответствуют действительности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.