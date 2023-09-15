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12:36, 15 сентября 2023Россия

Путин прокомментировал публикации о возможном участии добровольцев из КНДР в СВО

Путин назвал чушью публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Публикации о возможном появление северокорейских добровольцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не соответствуют действительности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Ранее на Западе допустили вовлечение граждан (КНДР в боевые действия в зоне СВО.

«Хочу сказать, что это чушь полная», — заявил Путин.

13 сентября состоялись переговоры Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла на космодроме Восточный и продлилась более пяти часов.

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    Алан Босиков
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