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18:18, 15 сентября 2023Среда обитания

Певица Холзи купила роскошный дом в Лос-Анджелесе со скидкой

Певица Холзи купила дом в Лос-Анджелесе за $5 млн

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская певица Холзи купила роскошный дом в Лос-Анджелесе. Артистка заплатила за недвижимость пять миллионов долларов (484,1 миллиона рублей), пишет Robb Report.

Двухэтажный особняк 1920-х годов постройки расположен в жилом районе Лос Фелис, через улицу от популярного парка «Гриффит». Изначальная стоимость объекта — 5,8 миллиона долларов, однако Холзи удалось приобрести его со скидкой.

Площадь дома составляет 558 квадратных метров. Особняк отличают кессонные потолки, французские двери и витражные окна. На первом этаже находятся гостиная с камином, столовая, кухня и офис. На втором — спальни, терраса и несколько небольших балконов. Внутри также имеется домашний кинотеатр на шесть персон. Помимо основного здания, на территории имеется бассейн, баня, обеденный павильон и трехместный гараж.

В мае модель Джулия Фокс купила таунхаус в Нью-Йорке за 2,9 миллиона долларов. Недвижимость была выставлена на продажу в сентябре 2022 года за 3,65 миллиона долларов, однако позже стоимость была снижена.

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    Александра Качан
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