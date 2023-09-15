Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:43, 15 сентября 2023Экономика

На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

Shot: продавец обуви Lagatta подал иск к Wildberries на 202 миллиона рублей

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Поставщик женской обуви из Москвы (бренды Enzo Logana и Lagatta) подал рекордный иск в отношении маркетплейса Wildberries, передает Telegram-канал Shot.

Компания требует 202 миллиона рублей. В иске указано, что у бренда пропала 21 тысяча пар обуви, а несколько тысяч пар сапог сгрызли крысы.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Компания сотрудничает с Wildberries с 2016 года. При этом проблемы беспокоили поставщика последние несколько лет. Они начались с того, что на складе пропали 100 пар обуви. Затем продавцу начали возвращать коробки с сапогами, сгрызенными крысами, с трупами грызунов в коробках. Отмечалось, что в таком виде обувь получают покупатели, после чего делают возврат.

«На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей», — прокомментировал владелец компании. Он напомнил правила договора, согласно которым маркетплейс обязан вернуть обувь в таком же состоянии, в котором она поступила от продавца.

Компания расторгла договор с Wildberries и потребовала вернуть весь товар. При этом выяснилось, что из 34 тысяч пар обуви осталось 13 тысяч. Продавец подозревает, что ее нелегально продали, переклеив штрихкоды. Отмечается, что бренд пытался пойти на мировую с маркетплейсом, но не добился возврата товара и денег. При этом продукция компании до сих пор продается на Wildberries.

Ранее ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали, из-за чего вода попала внутрь и залила около 500 квадратных метров помещения. Представители маркетплейса заявили, что сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Росавиации отправили в отставку

    Устроивший ДТП в центре Москвы Mercedes был угнан автомойщиком

    ВСУ обстреляли жилой квартал в Новой Каховке

    Лукашенко и Путин начали переговоры в Сочи

    Семью с ребенком выгнали с рейса из-за неприятного запаха

    Посланник Ватикана собрался приехать в Москву из-за Украины

    Россия заработала на продаже в США фанеры

    Несколько стран решили продлить запрет на ввоз украинского зерна

    На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

    В московском лесу женщин-грибников испугали мужчины с битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости