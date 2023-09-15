На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

Shot: продавец обуви Lagatta подал иск к Wildberries на 202 миллиона рублей

Поставщик женской обуви из Москвы (бренды Enzo Logana и Lagatta) подал рекордный иск в отношении маркетплейса Wildberries, передает Telegram-канал Shot.

Компания требует 202 миллиона рублей. В иске указано, что у бренда пропала 21 тысяча пар обуви, а несколько тысяч пар сапог сгрызли крысы.

Компания сотрудничает с Wildberries с 2016 года. При этом проблемы беспокоили поставщика последние несколько лет. Они начались с того, что на складе пропали 100 пар обуви. Затем продавцу начали возвращать коробки с сапогами, сгрызенными крысами, с трупами грызунов в коробках. Отмечалось, что в таком виде обувь получают покупатели, после чего делают возврат.

«На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей», — прокомментировал владелец компании. Он напомнил правила договора, согласно которым маркетплейс обязан вернуть обувь в таком же состоянии, в котором она поступила от продавца.

Компания расторгла договор с Wildberries и потребовала вернуть весь товар. При этом выяснилось, что из 34 тысяч пар обуви осталось 13 тысяч. Продавец подозревает, что ее нелегально продали, переклеив штрихкоды. Отмечается, что бренд пытался пойти на мировую с маркетплейсом, но не добился возврата товара и денег. При этом продукция компании до сих пор продается на Wildberries.

Ранее ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали, из-за чего вода попала внутрь и залила около 500 квадратных метров помещения. Представители маркетплейса заявили, что сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.