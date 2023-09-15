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09:56, 15 сентября 2023Россия

Появились карды изнутри поврежденного взрывом газа жилого дома в Махачкале

Последствия взрыва в жилом многоквартирном доме в Махачкале показали на видео
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Последствия взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Махачкале показали на видео. Кадры изнутри поврежденного здания появились утром 15 сентября у РЕН ТВ.

ЧП произошло в дагестанском поселке Семендер в Махачкале вечером 14 сентября. Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже пятиэтажки. После взрыва начался пожар.

Дом, где все случилось, построили незаконно и не ввели в эксплуатацию. Сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали еще 70. РЕН ТВ со ссылкой на фельдшера скорой помощи сообщило о трех пострадавших детях.

По факту случившегося прокуратура региона организовала проверку.

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    Евгения Куликова
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