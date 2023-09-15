Киноконцерт Тейлор Свифт собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах

Киноконцерт Тейлор Свифт обошел по предпродажам фильм про Доктора Стрэнджа

Киноконцерт американской певицы Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах билетов. Об этом пишет Deadline.

Фильм, до премьеры которого остался почти месяц, уже обошел по предварительным продажам билетов в США и Канаде такие картины, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Бэтмен» 2022 года. При этом отмечается, что Eras Tour по-прежнему отстает от рекорда «Человека-паука: Нет пути домой», который до дня премьеры собрал 120 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что киноконцерту Тейлор Свифт предрекли миллионные сборы. Запись шоу будет показана в формате фильма в кинотеатрах США и Канады. По данным источников, киноконцерт соберет 100 миллионов долларов в первые выходные проката.