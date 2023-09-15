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17:25, 15 сентября 2023Культура

Киноконцерт Тейлор Свифт собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах

Киноконцерт Тейлор Свифт обошел по предпродажам фильм про Доктора Стрэнджа

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Киноконцерт американской певицы Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, собрал более 65 миллионов долларов на предпродажах билетов. Об этом пишет Deadline.

Фильм, до премьеры которого остался почти месяц, уже обошел по предварительным продажам билетов в США и Канаде такие картины, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Бэтмен» 2022 года. При этом отмечается, что Eras Tour по-прежнему отстает от рекорда «Человека-паука: Нет пути домой», который до дня премьеры собрал 120 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что киноконцерту Тейлор Свифт предрекли миллионные сборы. Запись шоу будет показана в формате фильма в кинотеатрах США и Канады. По данным источников, киноконцерт соберет 100 миллионов долларов в первые выходные проката.

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    Варвара Кошечкина
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