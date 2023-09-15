Двое россиян отделались условными сроками за кражу сейфа с миллионом рублей

В Брянской области два жителя украли сейф с 1 млн руб., испугались и вернули его

Суд Брянской области дал условные сроки двоим похитителям, которые украли сейф с почти миллионом рублей, а затем вернули его, испугавшись крупной суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судом установлено, что мужчины совершили кражу ночью по месту своей работы. В состоянии алкогольного опьянения они надели шапки с прорезями для глаз и с помощью лома взломали дверь в бухгалтерию. Оттуда фигуранты вынесли сейф с кодовым замком, в котором позже обнаружили более 931 тысячи рублей. Испугавшись крупной суммы, работники вернули все назад — полиция обнаружила спрятанные деньги во дворе магазина.

Их признали виновными по пункту «в» части 3 статьи 158 («Кража в крупном размере, совершенная группой лиц») УК РФ. Один фигурант получил два года и шесть месяцев, а второй — три года лишения свободы условно.

