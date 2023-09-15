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12:31, 15 сентября 2023Среда обитания

Дачникам дали советы по подкормке крыжовника

Агроном Коврижных: осенью крыжовник нужно подкармливать удобрениями

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

В осеннее время особенно важное значение для крыжовника имеет подкормка, рассказала «БелНовости» ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Правильная подкормка и уход приведут к тому, что к следующему сезону крыжовник даст большое количество ягод. По словам Коврижных, осенью нужно восполнить нехватку питательных веществ в земле, которые кустарник «изымал» на протяжении весны и лета.

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Процедуру лучше осуществлять до середины октября. Для подкормки подойдут калийные и фосфорные удобрения. Лучшими средствами агроном назвала сульфат калия и суперфосфат. На каждый куст она рекомендовала выделить по стакану первого и полстакана второго средства.

Кроме того, почву под растениями можно присыпать несгоревшими древесными остатками. Их Коврижных рекомендовала выделить по 300 граммов на кустарник. При этом она отметила, что в осенний период крыжовник не следует удобрять азотом. Он даже может нанести кустарнику вред перед наступлением холодов.

Эксперт напомнила и о других процедурах, которые помогут подготовить крыжовник к зиме. Важно перекопать грунт, обеспечить влагозарядковый полив, а также присыпать компостом почвенный покров под растением.

Ранее Коврижных рассказала, как подготовить к зиме яблони и груши. Важно осмотреть их на наличие лишних веток и удалить те, которые тратят ресурсы и не приносят пользы. Кроме того, нужно убедиться, что растения получают достаточно влаги и питательных веществ.

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    Мария Черкасова
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